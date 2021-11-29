11 листопада Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку з посади міністра

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що міністр очільник Мінкультури Олександр Ткаченко після розмови з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем передумав йти у відставку. Про це заявив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Про це повідомляє «Інтерфакс Україна».

«Я не бачив цієї заяви [Ткаченка про відставку]. Я вважаю, що це був емоційний крок... Завдяки пану Ткаченка, пану прем'єру, вони поговорили, знайшли точки порозуміння і вся ця історія залишилася тільки в медіа-просторі», – сказав Арахамія на брифінгу 29 листопада.

Зазначимо, що наразі сам Ткаченко не робив жодних заяв.

Як інформував ZAXID.NET, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку з посади міністра. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету міністрів Державного агентства з питань кіно.

Додамо, що постанова про відокремлення Держкіно від Мінкульту наразі не опублікована. Не прокоментував інформацію і сам міністр.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Держкіно забрали у Міністерства культури для «посилення напрямку». Він підтвердив, що зроблено це було з ініціативи Кабміну.

Олександр Ткаченко очолює Мінкульт з 4 червня 2020 року. До парламенту девʼятого скликання він потрапив у 2019 році за списком партії «Слуга народу». Після обрання народним депутатом склав повноваження керівника холдингу «1+1».

У 1990-х Ткаченко був заступником генерального продюсера каналу «1+1», де створив «Телевізійну службу новин», відому зараз як ТСН. З 2008 до 2020 року він очолював телевізійну групу «1+1 media».