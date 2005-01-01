Міністр соцполітики заявив про суттєве зростання в Україні кількості одиноких матерів

Андрій Рева розповів, на скільки в Україні зросла кількість матерів-одиначок

За останні 15 років у незалежній Україні в 22 рази збільшилась кількість матерів-одиначок, а кожна п'ята дитина в країні народжується поза шлюбом, заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«У нас кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Кількість матерів-одиначок виросла за 15 років у 22 рази. І тому я вважаю, що наше основне завдання забезпечити (молодь) молодіжними програмами будівництва житла», – зазначив міністр на прес-конференції з нагоди роботи міністерства за 2017 рік, повідомив «Укрінформ».

Крім того, рева уточнив, що в Україні близько 10% пар розлучаються вже у перший рік після укладення шлюбу. Водночас, як він наголосив, у цивілізованих країнах цей показник становить 1%.

До слова, минулого року Рева вже звертав увагу на цю проблему. Тоді він пропонував змінити систему виплат одиноким матерям. Тоді ж він повідомив, що багато людей не укладають офіційні шлюби, щоб отримувати відповідні виплати.