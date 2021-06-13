Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна також може не прийняти ті варіанти компенсацій, які їй запропонують

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2», заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

«Якщо нам запропонують переговори про компенсації, то ми це розглянемо... Але ми не обов'язково погодимося на те, що нам запропонують», – сказав міністр, якого цитує DW.

Як сказав Дмитро Кулеба, у нього складається враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва газопроводу «суттєво зросла».

За його словами, для України газогін становить передусім безпекову загрозу. «А тому ми кажемо, що газопровід має бути використаний як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на сході України», – зазначив міністр.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом США Джо Байденом на полях саміту Великої сімки у Великобританії зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є «життєво важливим та неодмінним».

Раніше оператор української ГТС порахував, що від зупинки транзиту газу з Росії Україна втратить щонайменше 1,5 млрд доларів на рік.