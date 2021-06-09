Ентоні Блінкен розповів, що США ділилися із Україною своїми намірами, які стосувалися російського трубопроводу

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував здивування президента України Володимира Зеленського щодо рішення Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2». Мовляв, Україну про це попереджали.

«Ми справді поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була», – заявив він під час слухань під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату США, передає «Бабель».

Блінкен також заявив, що США підтримують вступ України до НАТО. З його слів, наразі вона має всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку.

«Відколи створено План дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включно зі щорічною програмою, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє», — сказав він.

Нещодавно Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».