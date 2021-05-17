Будівництво «Північного потоку-2» наразі відбувається в водах Данії, але роботи там доходять до завершення

Регулятор дозволив продовжити укладання труб російського газопроводу «Північний потік-2» на двокілометровій ділянці у водах Німеччини. Про це повідомив сайт LIGA.net у понеділок, 17 травня, із посиланням на рішення німецького регулятора.

Будівництво дозволили продовжити на ділянці, де немає загрози екології, зазначає регулятор. Мовляв, в цій двокілометровій зоні час відпочинку птахів вже закінчився, тому природоохоронні аспекти не завадять виконанню цього рішення.

Водночас він уточнив, що через судові позови екологів прокладання труб російського газопроводу у водах Німеччини заборонено щонайменше до кінця травня.

Як уточнює «Економічна правда», будівництво «Північного потоку-2» наразі відбувається в водах Данії, але роботи там доходять до завершення.

Що таке «Північний потік-2»

Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України довжиною понад 1200 км. Потужність нового трубопроводу складе 55 млрд м3 газу на рік. Вартість проекту – 9,5 млрд євро. Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Противниками проекту є, зокрема, Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія та США. Серед аргументів наводиться, зокрема, посилення енергетичної залежності Європи від постачання російського газу, а також шкода екосистемі Балтійського моря. Росія, Німеччина, Австрія та інші країни, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

Будівництво російського газопроводу в основному завершено. У водах Німеччини все ще треба спорудити 13,9 км однієї лінії і 16,8 км іншої.