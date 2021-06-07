Зеленський порівняв рішення Байдена щодо Nord Stream-2 з грою Майкла Джордана
Президент України був здивований рішенням Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2»
Володимир Зеленський порівняв відмову президента США Джо Байдена від санкцій проти компанії Nord Stream-2 AG, відповідальної за будівництво «Північного потоку-2», з грою американського баскетболіста Майкла Джордана. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.
За словами Зеленського, Майкл Джордан – його улюблений гравець в баскетбол, і що саме його тактику застосовує Джо Байден у ситуації з «Північним потоком-2».
«Це нагадує мені, як грав раніше Майкл Джордан... Він дуже часто заманював опонента, іноді демонструючи удавану слабкість або навіть ознаки хвороби. Він мав багато різних секретних трюків, щоб змусити суперника розслабитися і нав’язати йому його власну тактику і помилкове відчуття близької перемоги. А в потрібний момент Джордан кардинально змінював тактику, і здобував перемогу в останню хвилину… Тому я все-таки вірю, що Байден – це Джордан в політиці», – пояснив Зеленський своє бачення щодо скасування санкцій.
Він додав, що йому б хотілося вірити, що це все частина тактики Байдена.
«Якщо це не так, то буде дуже шкода не тільки мені, але і США, в чому я впевнений. Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінна можливість взяти верх над США», – сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що був здивований рішенням Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Зеленський додав, що дізнався зі ЗМІ про таке рішення і назвав «Північний потік- 2» – «зброєю в руках Росії».
Зеленський також висловив готовність зустрітися з президентом США до його саміту з главою РФ Володимиром Путіним 16 червня.
«Розумію, що через наявні у Байдена плани і його жорсткий графік, це може не відбутися, але вибір залишається тільки за ним. Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю (Путіна і Байдена - ред.) (...) Я впевнений, що якийсь контакт між нами, в тій чи іншій формі, цілком можливий», – сказав Зеленський.
Як інформував ZAXID.NET, 20 травня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга. Найбільшим акціонером Nord Stream 2 AG є російський концерн «Газпром».
Що таке «Північний потік-2»
Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.
США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.
Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.