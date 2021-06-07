Через скандал довкола зміни керівництва «Нафтогазу», Білий дім не запросив Володимира Зеленського у Вашингтон перед зустріччюДжо Байдена і Володимира Путіна. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело в адміністрації президента США.

Зазначається, що Білий дім до останнього розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним. Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі «через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз"».

Як пише видання, цей крок викликав стурбованість у адміністрації Байдена, оскільки Зеленський «зробив крок назад в зусиллях у боротьбі з корупцією».

Що за скандал довкола зміни керівництва «Нафтогазу»

28 квітня Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив главу правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що прийняте рішення – юридична маніпуляція.

29 квітня Європейський Союз, Держдеп США, посли G7, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація висловили стурбованість у зв'язку зі звільненням Коболєва і закликали українську владу поважати корпоративне право.

Коротко про зустріч Байдена та Путіна

Перший саміт між Росією та США часів президента Байдена відбудеться у Женеві (Швейцарія) 16 червня. Там же відбудеться зустріч віч-на-віч Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час зустрічі, Байден та Путін говоритимуть про причетність російських військ до конфлікту в Україні, контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, в тому числі атаку на SolarWinds, а також отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Також за словами Псакі, Байден хоче обговорити примусову посадку літака Ryanair і арешт Романа Протасевича та його дівчини білоруськими силовиками.