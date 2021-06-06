Байден оприлюднив свій план зустрічі з Путіним й згадав про Україну

Президент США Джо Байден має намір обговорювати на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання європейської безпеки й недоторканність суверенітету США. Про це йдеться у колонці президента США в американському виданні The Washington Post.

«У середу я вирушаю до Європи у межах першої закордонної подорожі за мого президентства. Ця поїздка включає зустрічі з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами – включаючи «Велику сімку», наших союзників у НАТО та керівництво Європейського Союзу і завершиться зустріччю з Володимиром Путіним», – зазначено у публікації.

Ця поїздка має продемонструвати «спроможність демократій одночасно відповідати на виклики та стримувати загрози цього нового часу».

Він зауважив, що зустрінеться з російським президентом у Женеві після «обговорення на високому рівні з друзями, партнерами та союзниками, які бачать світ так як Сполучені Штати».

Байден зазначив, що «ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів».

«США не прагнуть до конфлікту і хочуть стабільних та передбачуваних відносин. Зокрема, з Росією можна співпрацювати з питань стратегічної стабільності та контролю над озброєннями», – написав він.

За словами американського президента, у своїх телефонних дзвінках з президентом Путіним він був чітким і прямим.

«Водночас я також передбачив значущі наслідки для поведінки, яка порушує суверенітет США, включаючи втручання у наші демократичні вибори. І президент Путін знає, що я не буду вагатися у реакції на можливі негативні дії. Коли ми зустрінемось, я ще раз підкреслю про дотримання курсу США, Європою та демократичними країнами-однодумцями на відстоювання прав і гідності людей», – резюмував американський президент.

Як інформував ZAXID.NET, Джо Байден візьме участь в саміті «Великої сімки» у Великобританії 11-13 червня і в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня. А 16 червня він зустрінеться з Володимиром Путіним.

Як повідомив заступник глави МЗС України Євген Єнін, президент США перед зустріччю із Володимиром Путіним у Женеві переговорить із президентом України Володимиром Зеленським. Зі слів дипломата, Міністерство закордонних справ України наразі готує «порядок денний» для розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського.