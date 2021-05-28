Джо Байден зустрінеться із Володимиром Путіним в червні

Президент США Джозеф Байден перед зустріччю із Володимиром Путіним у Женеві переговорить із президентом України Володимиром Зеленським. Про це 28 травня повідомив заступник глави МЗС України Євген Єнін в ефірі каналу «Україна 24»

Зі слів дипломата, Міністерство закордонних справ України наразі готує «порядок денний» для розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Зокрема, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк в інтерв’ю каналу «Україна 24 » розповів, що Україна отримає інформацію про результати зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна від США.

«Ми точно отримаємо інформацію, про що вони розмовлятимуть за дипломатичними каналами, закритими каналами, каналами, які має Єрмак, за медійними каналами. Безумовно, ми всю цю інформацію отримаємо, і я думаю, найперше ми отримаємо інформацію від адміністрації президента США», – розповів він.

Зустріч президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна має відбутися 16 червня в Женеві. Вона відбудеться одразу після саміту G7 та зустрічі лідерів НАТО. Байден хоче обговорити із Путіним контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі.