Сполучені Штати Америки не вводитимуть санкцій щодо компанії-оператора російського газогону «Північний потік-2» та її керівника, адже відмова від санкцій «відповідає національним інтересам» США. Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Як повідомило «Громадське», про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом «Північного потоку-2», та її керівника Маттіаса Варніґа, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна, йдеться у прес-релізі Державного департаменту США з нагоди представлення Конгресу доповіді про накладання санкцій проти Росії.

Водночас Держдепартамент США оголосив про накладання санкцій нна чотири судна та чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газогону. Серед останніх – Морська рятувальна служба РФ.

Саму доповідь щодо санкцій у відкритому доступі станом на ранок 20 травня не опублікували, але Reuters і CBS із посиланням на джерела назвали чотири підсанкційні кораблі: «Балтійський дослідник», «Владислав Стрижов», «Юрій Топчев» і «Академік Черський».

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніґа «відповідає національним інтересам США». Це також свідчення прихильності Штатів до енергобезпеки Європи й ідеї відбудови альянсів із європейськими союзниками, вважає він.

«Ми продовжимо чинити опір завершенню проекту [«Північного потоку-2»], який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив «Північному потоку-2» незмінний», – наголосив Блінкен.

Про відмову США вводити санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівника в останні два дні написала низка ЗМІ, зокрема Axios, Politico, Reuters і Bloomberg. Пізніше її підтвердила німецька сторона.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас раніше вже привітав рішення Вашингтона, назвавши його кроком назустріч Берліну. Він також зазначив, що «Північний потік-2» є єдиним питанням, через яке у США й Німеччини є суттєві протиріччя.

Такі дії американської адміністрації розкритикували члени комітету Сенату США у міжнародних справах. Вони назвали рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту «помилковим», пише «Укрінформ» з посиланням на заяву членів комітету.

«Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу», – повідомив старший член комітету сенатор Джим Ріш.

«Адміністрація [Байдена] надає пріоритет німецьким та російським інтересам замість інтересів наших союзників у Центральній, Східній та Північній Європі», – наголосили сенатори.

Нагадаємо, у разі, якщо «Північний потік-2» добудують, то Росія зможе відмовитися від транзиту газу до Європи через Україну.