Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон та Берлін зараз ведуть перемовини щодо можливого відшкодування Україні втрат, яких вона зазнає через запуск «Північного потоку-2». Про це він сказав на слуханні в комітеті з закордонних справ Палати представників, пише «Радіо Свобода».

«Ми активно співпрацюємо (з Берліном), щоб з’ясувати, що можна і варто, і, я вважаю, необхідно зробити, щоб гарантувати, що плата за транзит, яку Україна може в певний момент у майбутньому втратити внаслідок цього газопроводу, була відшкодована», – сказав Блінкен.

Він розповів, що такі перемовини з Німеччиною стали однією з причин того, що США вирішили не запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2».

Однак Блінкен не уточнив, у якому вигляді буде це відшкодування. «Радіо Свобода» зазначає, що раніше припускали, що Німеччина може інвестувати в альтернативну енергетику в Україні.

Що таке «Північний потік-2»