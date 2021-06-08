США та Німеччина можуть відшкодувати Україні втрати через «Північний потік-2»
Раніше США відмовилися вводити санкції проти оператора «Північного потоку-2»
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон та Берлін зараз ведуть перемовини щодо можливого відшкодування Україні втрат, яких вона зазнає через запуск «Північного потоку-2». Про це він сказав на слуханні в комітеті з закордонних справ Палати представників, пише «Радіо Свобода».
«Ми активно співпрацюємо (з Берліном), щоб з’ясувати, що можна і варто, і, я вважаю, необхідно зробити, щоб гарантувати, що плата за транзит, яку Україна може в певний момент у майбутньому втратити внаслідок цього газопроводу, була відшкодована», – сказав Блінкен.
Він розповів, що такі перемовини з Німеччиною стали однією з причин того, що США вирішили не запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2».
Однак Блінкен не уточнив, у якому вигляді буде це відшкодування. «Радіо Свобода» зазначає, що раніше припускали, що Німеччина може інвестувати в альтернативну енергетику в Україні.
Що таке «Північний потік-2»
Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.
США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.
Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.