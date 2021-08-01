За останні 25 років в Україні зникло близько сотні річок. Основною причиною нестачі питної води є злив відходів підприємствами. Якщо така тенденція продовжить зберігатися, до Україна до 2050 року зіткнеться з гострою нестачею питної води, розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, за останні 25 років в Україні зникло близько ста річок. Однак, причина не тільки в змінах клімату, а й у порушеннях природоохоронного законодавства – забрудненні, засміченні річок, нераціональному використанні водних ресурсів.

Як пояснив Мальований у коментарі УНІАН, Забруднення річок відбувається, в тому числі через те, що у великої кількості водовідводів немає закріпленого власника. Лише у Києві є понад 3 тис. км таких мереж без власника. Це дає підприємствам можливість зливати в Дніпро відходи без очищення. Промислові підприємства, які не мають сучасного очисного обладнання, зливають в річки відходи, що містять ртуть, залізо і навіть радіоактивні частинки.

Незаконна сільськогосподарська діяльність також призводить до того, що в підземні води потрапляють відходи. Це залишки добрив, хімікатів та інше, що також призводить до забруднення стічних вод, пояснив голова Держекоінспекції. Також він пояснив, що з несанкціонованих звалищ в воду змивається пластик, що також призводить до забруднення річок.

Через це, за словами Мальованого, вже до 2050 року в Україні може гостро постати проблема нестачі чистої води.

Нагадаємо, що в українських річках виявили сліди препаратів від коронавірусу.