Продюсером серіалу є Юрій Горбунов

Міністерство культури та інформаційної політики розірвало договір, укладений між державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення України» та ТОВ «Прототип Продакшн» на створення серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець». Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на лист тимчасово виконуючого обов’язки міністра культури Ростислава Карандєєва. Лист є відповіддю на запит народного депутата Володимира Ар’єва, у ньому йдеться про те, що договір розірвано ще 31 липня 2023 року.

Нагадаємо, йшлося про те, що Мінкульт виділить 33,6 млн грн на 24-х серійний серіал «СМТ Інгулець». У центрі сюжету герой, який дуже нагадує одіозного підприємця з Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка. Замовником серіалу виступило державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення у базі "Миротворця" України», засновником якого є Міністерство культури та інформаційної політики України. Виробником мала стати компанія «Прототип Продакшн», яка належить шоумену, телеведучому та продюсеру Юрію Горбунову.

На сайті Prozorro був опублікований опис майбутньої стрічки: «Два талановитих айтішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці "Батя". Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост та час від часу працювати на фермі».

Синопсис дуже нагадує російський серіал «Жуки». Усе це разом викликало обурення у суспільстві і стало однією з причин відставки міністра культури Олександра Ткаченка. Також Юрій Горбунов зазначив, що відмовляється від державного фінансування та шукатиме на цей проект приватні кошти.

Натомість варто зазначити, що проблема полягає не лише в одному серіалі. Загалом на виробництво серіалів держава виділила 400 млн грн. Кінематографісти вважають, що конкурс було проведено непрозоро.