Ростислав Карандєєв був першим заступником Олександра Ткаченко

Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків міністра культури та інформаційної політики 51-річного Ростислава Карандєєва. Раніше він був першим заступником Олександра Ткаченка, повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, Ткаченко подав у відставку після низки скандалів із розподілом коштів. Карандєєв працював на посаді першого заступника міністра культури із 15 липня 2020-го року.

Хто такий Ростислав Карандєєв

Ростислав Карандєєв народився 22 червня 1972 року в Києві. У 1993 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за фахом «Фізика твердого тіла»), а у 2002 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка отримав фах «Правознавство».

У 2007 завершив докторантуру Міжрегіональної академії управління персоналом (доктор філософії в галузі економіки), а у 2019 – магістратуру Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (менеджмент соціокультурної діяльності).

У 1996 році Карандєєв обійняв посаду головного спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу в Київській міській державній адміністрації, а згодом очолив там же прес-службу (очільник КМДА Олександр Омельченко). Через два роки став заступником голови Харківської райдержадміністрації Києва, а з 2001-го – заступником голови Дніпровської райдержадміністрації Києва.

Також був депутатом II, III та IV скликань Київради. А 1998 року делегований політичним об'єднанням «Молода Україна» на посаду міністра молоді і спорту Кабміну Юлії Тимошенко.

З 2001 року – голова політичної партії «Молода Україна»". Через рік балотувався до Верховної Ради у складі блоку політичних партій «Єдність», але не пройшов.

Ростислав Карандєєв також є членом Асоціації реставраторів України та перебуває в складі ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

Ростислав Карандєєв був фігурантом кількох фінасових скандалів. У 2018 році Ростислав Карандєєв у вересні отримав 175 382 грн зарплати. Про це повідомляло «Радіо Свобода».

У 2020 році на основі декларацій, поданих керівниками Мінкульту, видання «Телеграф» повідомило, що того року він отримав зарплату 99 589 грн та 398 120 грн (разом 497 709 грн). Натомість відповідно до річної декларації за 2018 рік середньомісячна заробітна плата Карандєєва мала становити 89 510 грн.

У 2021 році Карандєєв не задекларував деякі об’єкти нерухомості та порушив частину 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, писало «Слово і Діло». Зокрема, за висновком Національного агентства з питань запобігання корупції, таким був будинок у Кракові, де на той час навчався його син. А також житловий будинок у селі Вища Дубечня Вишгородського району Київської області, вартість якого дорівнювала майже 450 тисяч гривень.

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