Дмитра Губернієва внесли до «чорного списку» українського Мінкульту

Міністерство культури внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це пише «Українська правда».

Мотивацією внесення Губернієва до «чорного списку» є його підтримка окупації Криму. У матеріалах спецслужби, серед іншого, фігурують фрази Губернієва, які наносять шкоду національним інтересам України.

Зокрема, під час концерту, присвяченому сьомій річниці анексії Криму, Губернієв називав окупацію української території «святом, перемогою справедливості та правди».

А нещодавно Губернієв потрапив у гучний скандал, коли написав у соцмережах, що «російська мова – творець футбольного успіху української збірної».

«О, велика і могутня російська мова, якою дає вказівки підопічним Андрій Шевченко. Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість прекрасною російською! Російська мова – творець українського футбольного успіху», – заявив Губернієв.

Спортивний коментатор вже прокоментував своє потрапляння до «чорного списку», заявивши, що не розуміє причин цього рішення. За його словами, він нібито «завжди підтримував український спорт, а рішення Мінкульту України є політичним».

Хто такий Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв – російський телеведучий, спортивний коментатор телеканалу «Матч ТВ», головний редактор Об'єднаної дирекції спортивних телеканалів ВДТРК.

З січня 2006 року був членом Громадської ради «Молодої Гвардії Єдиної Росії». У травні 2016 року увійшов до складу головного штабу військово-патріотичного руху «Юнармія». Рух було відтворено за ініціативою міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

На президентських виборах 2018 року увійшов до ініціативної групи з висунення Володимира Путіна на 4-й термін кандидатом у президенти Росії і є його довіреною особою.

Впродовж усієї кар'єри він потрапляв у гучні скандали через свої неоднозначні висловлювання і фактичні помилки.

Зокрема, під час трансляції церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі Дмитро Губернієв назвав збірну Узбекистану збірною Таджикистану, команду Монголії командою Монако, команду Ісландії командою Ірландії, команду Домініканської Республіки командою з острова Домініка.

Наступного дня Дмитро Губернієв висловив жителям Узбекистану офіційні вибачення і побажав узбекистанським спортсменам вдалого виступу. Інцидент отримав продовження через рік, коли під час трансляції змагань з плавання на 50 метрів брасом на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Казані, коментатор двічі назвав узбецького спортсмена Владислава Мустафіна білоруським плавцем.

Також у ході прямої трансляції музичного конкурсу Губернієв спотворив сенс пісні української співачки Джамали «1944», присвяченої депортації кримських татар з півострова при СРСР. За версією коментатора, композиція присвячена покидаючим батьківщину в пошуках кращого життя в результаті міграційної кризи в Європі.

9 лютого 2017 року, коментуючи церемонію нагородження учасників змішаної естафети на чемпіонаті світу в Гохфільцені у прямому ефірі телеканалу «Матч! Арена» назвав «свинею» французького біатлоніста Мартена Фуркада. Через кілька днів Губернієв вибачився перед Фуркадом.