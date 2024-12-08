Сергій Биков неодноразово приходив як запрошений експерт на медведчуківські телеканали

Міністерство культури України звільнило виконувача обов’язків директора «Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» Сергія Бикова після «обговорень у публічному просторі». Раніше Бикову закидали співпрацю з колишнім нардепом від забороненої ОПЗЖ та зрадником України Віктором Медведчуком.

Про звільнення Сергія Бикові повідомив ввечері 7 грудня міністр культури Микола Точицький. За його словами, посадовця призначили на посаду в.о. «з технічною метою» – для перереєстрації «Наукового центру розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки».

На посаді виконувача обов’язків очільника Центру стратегічних комунікацій Биков пробув добу. Для визначення нового керівника центру проведуть відкритий та прозорий відбір.

Що передувало звільненню Сергія Бикова

6 грудня Мінкульт перейменував Науковий центр на Центр страткомунікацій та інформаційної безпеки. Його очільником тимчасово став політичний консультант «Інституту публічної політики та консалтингу» (ІНПОЛІТ) Сергій Биков. Активісти звинуватили Бикова у роботі на Віктора Медведчука, хоч сам він відкинув ці звинувачення.

Сергій Биков працює політологом та політичним консультантом, а також внесений до бази псевдоекспертів від видання Texty.org.ua. У 2016 році Биков підтримав «мирний план Медведчука» – план, який передбачав переговори між невизнаними псевдореспубліками «ДНР» та «ЛНР» та «найширша автономія» для них. Крім того, політолог називав Революцію гідності «державним переворотом» та брав участь у розробці «нової конституції» Юлії Тимошенко.

Зазначається, що Биков та деякі члени ІНПОЛІТ часто приходили на проросійський телеканал NewsOne, який належав Віктору Медведчуку через нардепа Тараса Козака.