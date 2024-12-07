До листопада Сергій Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України перейменувало державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». Керівником центру став політичний консультант, комунікаційник Сергій Биков. Про це в п’ятницю, 6 грудня, повідомило видання «Детектор медіа» з посиланням на наказ відомства №884.

Як розповів Сергій Биков у коментарі «ДМ», одним з перших його кроків на новій посаді буде аудит роботи центру за попередній період.

«Загальний напрям роботи центру не змінюється, він визначений в нас стратегією: ми маємо зрештою сформувати ефективну політику “єдиного голосу”, щоб усім було зрозуміло, що робить влада, для чого щось робить влада, щоб влада була зрозуміла людям, громадянському суспільству, щоб була відкритою — це все є основна мета роботи центру. І ми будемо продовжувати чинні проєкти, які реалізує центр зараз», – сказав Биков.

Він додав, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який наразі очолює Ігор Соловей, є «однією з редакцій “Укрінформу”».

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей назвав реєстрацію Центру як окремої юридичної особи позитивним кроком. Очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій запропонує наявній команді перейти туди.

Хто такий Сергій Биков

Сергій Биков – політолог та політичний консультант, якого ЗМІ називали керівником Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ. Члени Інституту неодноразово презентували сумнівні соціологічні дані, а також регулярно фігурують у піарних статтях політиків, писало видання Texty.org.ua.

Сергій Биков називав Революцію гідності «державним переворотом». Він також брав участь у розробці «нової конституції» Юлії Тимошенко, підтримував «мирний план Медведчука».

У 2020 році Биков на волонтерських засадах був консультантом з питань комунікацій Офісу президента. До листопада 2024 року Сергій Биков працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.