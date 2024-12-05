Федір Андрощук також є громадянином Швеції

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук не повернувся в Україну зі закордонного відрядження. Термін відрядження 54-річного директора завершився ще 20 вересня. Про це повідомила народна депутатка Соломія Бобровська в четвер, 5 грудня.

«Судячи з усього, (Федір Андрощук – ред.) скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є – це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві», – ідеться в повідомленні.

Також Бобровська звернулась до міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколи Точицького, аби той відреагував на цю ситуацію. На час публікації новини у відомстві та Національному музеї історії України ніяк не коментували заяву Соломії Бобровської.

«Сподіваюсь, що з усією наявною інформацією управлінські рішення стосовно поки що чинного директора будуть вжиті негайно», – додала депутатка.

Зауважимо, останній допис на Facebook-сторінці Федора Андрощука датується 22 вересня. У ньому гендиректор українського музею повідомив про відкриття виставки «Київська Русь. Витоки» у Національному музеї Литви у Вільнюсі, де особисто був присутній. Журналістка ZAXID.NET звернулась за коментарем до Федора Андрощука, відповідь опублікують, як тільки редакція її отримає.

До слова, Національний музей історії України – один з найзначніших українських музеїв, фонд якого налічує 800 тис. експонатів. Музей був заснований у 1899 році, а з 1944 року він розташовується на вул. Володимирській, 2. Постійна експозиція музею відображає історію України від найдавніших часів до сьогодення. Через повномасштабну війну наприкінці лютого 2022 року постійна музейна експозиція була демонтована, а артефакти заховані. Наразі у музеї діють тимчасові виставки, частина з яких присвячена російсько-українській війні.

З березня 2020 року директором музею є археолог, доктор історичних наук Федір Андрощук. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Андрощук займався порятунком колекцій, як очолюваного ним, так й інших музеїв країни, повідомляла Європейська асоціація археологів, членом якої з 2022 року є історик. Окрім українського, Федір Андрощук також має громадянство Швеції.