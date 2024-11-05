Наразі невідомо, як давно 41-річний народний депутат виїхав з України

Народний депутат від партії «Слуга народу», блогер Олександр Куницький втік з України, виїхавши у відрядження. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомили журналісти Bihus.info з посиланням на власні джерела.

«Чутки про те, що друг Дмитрука Олександр Куницький поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно – не безпідставні. "Слуга народу" і скандальний блогер Куницький не в Україні, – повідомляють наші джерела», – ідеться в повідомленні.



Наразі невідомо, як давно 41-річний народний депутат виїхав з України. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі «Голосування депутата», Олександр Куницький був відсутній на голосуваннях упродовж всього жовтня, зазначає Bihus.info.

«Друг Дмитрука і Тищенка відомий своїми численними "розбірками" з патрульною поліцією та історією з побиттям у центрі Києва (де він засвітився на відео разом із колегами-нардепами). Дмитрук свою підозру врешті отримав, а Куницький – ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну», – додають журналісти.

Що відомо про Олександра Куницького

Олександр Куницький народився в місті Запоріжжя 25 серпня 1983 року. Він є ізраїльським та українським блогером, підприємцем і проросійським політиком.

У липні 2014 році Куницький поїхав до окупованого росіянами Криму, в опублікованому згодом відео назвав Крим «російським».

У 2019 році, перед виборами до Верховної Ради, стало відомо про ізраїльське громадянство Куницького, що він згодом сам підтвердив та зазначив, що написав заяву про відмову від нього.

Під час парламентських виборів Куницького активно просував проросійський депутат Олександр Дубінський, за даними журналістів програми «Схеми», Куницький є активним представником так званої групи олігарха Ігоря Коломойського.

У 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання №169 (Харків) від партії «Слуга народу» як безпартійний. У листопаді 2019 року став членом партії. Також Куницький є членом Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем і керівником групи з міжпарламентських зв'язків з Перу.

За інформацією «Схем», Куницький допомагав просувати інтереси харківської групи компаній «Автоентерпрайз», що займаються електромобілями. Народний депутат рекламував згаданий бізнес, що суперечить положенням Конституції України.

У 2021 році НАЗК знайшло недостовірні відомості у декларації Куницького на 303 тис. шекелів (2,3 млн грн).

У березні 2022 року Олександра Куницького затримали на одному з блокпостів за те, що він знімав блокпост на відео.

У жовтні 2023 року Олександр Куницький став співучасником побиття перехожого разом із проросійським нардепом-втікачем Артемом Дмитруком. Тоді генпрокурор відкрив кримінальне провадження проти двох нардепів.

Наприкінці минулого року стало відомо, що влітку 2023 року народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький виїхав у п'ятиденне відрядження в Ізраїль, а повернувся через три тижні, «засвітившись» у Флориді.

У березні 2024 року журналісти «Схем» виявили, що пов’язаний з Куницьким завод постачав зарядні станції для електромобілів в окупований Крим. Харківське підприємство Autoenterprise, що належить помічнику нардепа Дмитру Ніконову, уклало контракт із кримським бізнесменом.