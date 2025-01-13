Опитування за нового начальника триватиме до 17 січня

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко назвала кандидатів на начальника Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Список вона опублікувала ввечері понеділка, 13 січня, у Facebook.

Кандидатами стали:

Полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка,

Полковник Євген Ласійчук, командир 25-ї повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ,

Бригадний генерал Михайло Сидоренко, заступник командувача військ оперативного командування «Північ»,

Бригадний генерал Сергій Баранов, начальник Головного управління супроводження ракетних програм,

Полковник Роман Качур, командир 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».

«Майбутні захисники і захисниці заслуговують на якісне навчання й гідне ставлення до себе. Сьогодні в Армія+ стартувало опитування щодо нового начальника Національної академії сухопутних військ. Опитування ініціював президент, адже вважає всіх кандидатів, яких попередньо відібрали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, гідними цієї посади», – написала Катерина Черногоренко.

Участь в опитуванні можна взяти до 17 січня. За підсумками голосування ухвалять рішення про призначення нового начальника Академії.