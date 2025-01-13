Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові

Президент Володимир Зеленський повідомив, що кандидатами на посаду начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного є п’ятеро військових, які відомі в армії. Президент анонсував, що усі військові зможуть взяти участь у голосуванні в застосунку «Армія+».

«Готуємо призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Головком та командувач Сухопутних військ представили кандидатури. Пʼятеро професійних військових. Всі мають досвід цієї війни, відомі в армії. Вважаю кожного з них гідним призначення, але пропоную нашим військовим, усім, хто користується застосунком «Армія+», взяти участь в обранні нового керівника академії», – написав Володимир Зеленський.

За словами президента, голосування щодо змін в академії та вибору начальника розпочнеться 13 січня (на момент публікації опитування ще не стартувало) та триватиме до 17 січня включно.

«За підсумками голосування будуть ухвалені відповідні рішення та призначений начальник академії», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Міноборони повідомило про звільнення начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука. Головна інспекція відомства провела аудит й виявила в академії низку порушень. Ткачук очолював академію із 2002 року.