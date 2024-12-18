Павло Ткачук з 2009 року очолював сухопутну академію у Львові

У середу, 18 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров звільнив Павла Ткачука з посади начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пресслужба Міноборони повідомила, що головна інспекція відомства провела аудит й виявила в академії низку порушень. Про результати перевірок доповіли президенту Володимиру Зеленському, який «доручив негайно виправити ситуацію».

«Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Львова, міністр оборони Рустем Умєров доповів главі держави про результати аудиту Головної інспекції Міноборони стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та численних порушень, виявлених ГІМО. Президент доручив негайно виправити ситуацію, що склалася», – повідомили в Міноборони.

Зазначимо, що Володимир Зеленський у вівторок, 17 грудня, відвідав Львів з робочим візитом. Генерал Павло Ткачук разом з президентом брав участь у вшануванні полеглих героїв на Личаківському цвинтарі.

За день до свого звільнення Павло Ткачук тисне руку Володимиру Зеленському біля почесних поховань на Личаківському цвинтарі

Про те, що Міноборони готує наказ про звільнення Павла Ткачука, стало відомо на початку грудня 2024 року. Тоді, під час години запитань до уряду, про звільнення генерала сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Зазначимо, що 69-річний Павло Ткачук, який також є професором та доктором історичних наук, очолював сухопутну академію у Львові з 2002 року. У 2010 його обрали депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів», а у 2013 році Ткачук став позафракційним. У 2016 році стало відомо, що Павло Ткачук володіє трьома незадекларованими будинками. Крім цього, він отримав від держави чотири квартири, які передав іншим людям або ж продав. НАП та НАБУ розслідувалаифакт незаконного збагачення, але у червні 2018 року закрила справу. Тодішній начальник САП Іван Холодницький не хотів підписувати підозру Ткачуку. У серпні 2018 року апеляційний суд Києва визнав незаконним рішення про закриття справи.

У 2020 році журналісти «Наші гроші. Львів» повідомили, що Павло Ткачук виставив на продаж за 2 млн доларів свій незадекларований особняк у Солонці, що поблизу Львова.Маєток площею 650 м² офіційно належав племінниці Павла Ткачука Анні Сенаторовій та її чоловікові Денису Сенаторову. Також у 2020 році Павло Ткачук став депутатом Львівської обласної ради від «Слуги народу».

На засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів порушення прав військовослужбовців, яке відбулося у Львові 20 березня 2024 року, повідомили, що правоохоронці відкрили десять кримінальних проваджень через зловживання посадовців академії під час будівництва та на тендерах. Зокрема, департамент стратегічних розслідувань Нацполу затримав полковника академії сухопутних військ Юрія Черевка, який може бути причетним до розкрадання 44 млн грн під час будівництва військового ліцею у Шептицькому. Крім цього, під час засідання розповіли, що курсанти академії скаржилися на булінг, побої та якість харчування. Павло Ткачук утримався від коментарів.

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