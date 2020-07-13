Начальник львівської військової академії продає будинок в Солонці за $2 млн

Триповерховий маєток Павла Ткачука в Солонці, розташований на ділянці у 0,3 га

Начальник львівської Національної академії сухопутних військ України Павло Ткачук продає свій незадекларований будинок в Солонці за майже два мільйони доларів. Оголошення про продаж триповерхового особняка біля Львова опубліковане на сайті оголошень OLX, повідомили 13 липня «Наші Гроші. Львів».

Оголошення про продаж елітного будинку площею 650 м² у сусідньому зі Львовом селі Солонка з’явилось на сайті OLX 7 липня. Цей будинок належить ректорові академії Сухопутних військ генералу Павлові Ткачуку, хоча сам генерал жодного разу не вказував його у своїй декларації.

«Пропоную на продаж ВІП будинок в Солонці (початок). 650 м² 30 сотих землі. На першому поверсі знаходиться робочий кабінет і 2 зали. На другому поверсі 2 спальні, гардероб, санвузол. На третьому поверсі 4 спальні, вітальня, санвузол, гардероб, 2 балкони. В цокольному поверсі є ще одна кімната, санвузол, кухня. Зроблений ремонт з якісних матеріалів. Індивідуальне опалення», – йдеться в оголошенні про продаж.

Будинок Павла Ткачука у Солонці

Вказана вартість будинку 1,95 млн доларів США, але в оголошенні зазначено, що продавець готовий до можливого торгу.

Згідно з даними із реєстру нерухомості, цей будинок у Солонці офіційно належить племінниці Петра Ткачука Анні Сенаторовій та її чоловіку Денису Сенаторову. На них також зареєстрована і земельна ділянка у 0,3 га, де розташований будинок. Втім, насправді сім'я племінниці генерала мешкає в Бердичеві на Житомирщині, де їм належить завод з виготовлення автомобільного скла Safe Glass Factory. Ще три роки тому журналісти з’ясували, що у Анна Сенаторова ніколи не мешкала у Солонці, натомість в цьому будинку з 2016 року живе Павло Ткачук.

Цікаво, що у своїй декларації за 2019 рік Ткачук зазначає, що володіє іншим, набагато меншим будинком в Солонці, який розташований навпроти пропонованого на продаж маєтку. Цей будинок площею 260 м² офіційно належить сестрі генерала Ніні Шкляренко, матері Анни Сенаторової, яка також мешкає в Бердичіві. За даними останньої декларації Павла Ткачука, сестра надала йому будинок в користування безоплатно.

ZAXID.NET наразі не вдалося отримати коментар у Павла Ткачука про причини продажу будинку.