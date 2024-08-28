Генерал та депутат Львівської обласної ради Павло Ткачук

Під час позачергової сесії Львівської облради у вівторок, 27 серпня, картка депутата Львівської облради від «Слуги народу» і начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука голосувала в системі «Рада», хоч самого депутата фізично не було в сесійній залі. Відсутність депутата була помітна на відеозаписі трансляції сесійного засідання на каналі облради в YouTube. Разом з тим опубліковані на сайті результати голосування свідчать, що картка Павла Ткачука кілька разів брала участь у голосуванні. Колеги Павла Ткачука не для запису підтвердили, що депутат був відсутній упродовж усього засідання.

Кожен депутат облради має іменну картку з мікрочіпом. Цю картку кожен депутат особисто вставляє у розміщений на його столі пульт і тільки після цього може голосувати. Загалом картка Павла Ткачука 27 серпня пролосувала за п'ять питань із 33 під час сесії, яка тривала майже три з половиною години. Зазначимо, що рішення на сесії ухвалювали більшістю голосів й за усі питання, під час яких картка Ткачука була активною, голос депутата не був вирішальним. То ж критичної необхідності залучати для голосування картку відсутнього депутата не було.

Згідно з опублікованими на сайті ЛОР результатами голосування, вперше картка Павла Ткачука проголосувала під час розгляду питання №440 про заборону діяльності релігійних організацій УПЦ (Московського патріархату) на території Львівської області. Зазначимо, що депутатське місце Павла Ткачука розташоване в одному ряді, поряд з місцями депутатів Анатолія Дейнеки та Юрія Доскіча. За кілька секунд до завершення голосування за питання №440 на відео видно, як Дейнека та Доскіч перебувають на робочих місцях, але Ткачука немає.

Павла Ткачука не було на робочому місці за кілька секунд до того, як його картка проголосувала (Скриншот з відео Львівської облради)

Далі були голосування за постійні комісії обласної ради, призначення Андрія Васька генеральним директором Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Андрія Васька. Цікаво, що за призначення трьох інших директорів медичних закладів картка Ткачука уже не голосувала. Згодом картка Ткачука голосувала за представлення Р. Хапка до нагородження грамотою Верховної Ради України та за заяви Львівської обласної ради.

У коментарі ZAXID.NET помічник Павла Ткачука з депутатської роботи Артур Луньков переконував, що депутат був присутнім на сесії. За словами Артура Лунькова, Павло Ткачук настільки часто виходив з зали, що жодного разу не потрапив в об'єктиви відеокамер.

«Я не контролюю діяльність роботи депутата. Але він був вчора й виконував депутатські повноваження. Він виходив в кулуари періодично. Можливо, так збіглося, що він не попав на відео. Приїхало керівництво з Києва і він з ними зустрічався. Вони навіть приїхали туди [у Львівську облраду]. На нього вчора були покладені дуже важливі обов'язки. День був з клопотами, але на депутатському місці він був», – запевнив Артур Луньков.

Редакція ZAXID.NET впродовж дня неодноразово намагалася зателефонувати до виконувача обов'язків голови Львівської облради і уповноваженого предстваника фракції «Слуга народу» Юрія Холода, щоб запитати чи буде зарахований голос Павла Ткачука і чи передбачене в ЛОР покарання за кнопкодавство. Однак Юрій Холод не знайшов часу для коментаря. ZAXID.NET опублікує коментар в.о. голови ЛОР, як тільки його отримає. Не підняли слухавки від редакції також сусіди по сесійній залі Павла Ткачука – депутат Анатолій Дейнека та Юрій Доскіч.

Додамо, що фракція «Слуга народу» у Львівській облраді, до якої входить Павло Ткачук, налічує дев'ять депутатів. Головою фракції є Максим Козицький, а уповноваженим представником – голова ЛОР Юрій Холод.

Нагадаємо, що 69-річний генерал-лейтенант Петро Ткачук є начальником Академії сухопутних військ з 2002 року. У 2010 він був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів», а у 2013 році став позафракційним.

Відповідальності за кнопкодавство для депутатів місцевих рад немає. Натомість Верховна Рада у грудні 2019 року ввела кримінальну відповідальність для тих народних депутатів, які голосують замість іншого депутата.