Перевірку підручників розпочнуть з 2026 року

Міністерство освіти і науки планує використовувати штучний інтелект під час експертизи українських шкільних підручників. Про це повідомила заступниця міністра Надія Кузьмичова під час засідання комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, пише «Освіта.ua».

За словами посадовиці, з наступного року МОН планує суттєво оновити механізми підготовки підручників для шкіл. Зміни стосуватимуться усіх етапів підготовки навчальної літератури – від оновлення вимог до книг до зміни підходів у доставці підручників школам.

Зокрема, з 2026 року міністерство планує розпочати перевірку відповідності підручників вимогам до навчальної літератури не лише за участі експертів (за умови випадкового закріплення експерта за підручником), а й з використанням штучного інтелекту.

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Нагадаємо, раніше комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти і науки щодо забезпечення шкіл підручниками та навчальними посібниками.