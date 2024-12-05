Платформа підкаже пропозиції ветеранам, які повертаються до цивільного життя

Міністерство освіти і науки запустили платформу з освітніми курсами для ветеранів і ветеранок. На ній є понад 1200 пропозицій – від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої і вищої освіти.

«Це один з інструментів, що дасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію», – зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.

У цифровому каталозі зібрані програми формального й неформального навчання з усією важливою інформацією: умови вступу, форми навчання та фінансування програм, доступність закладу освіти. А також прогнози щодо найбільш запитуваних професій до 2027 року.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Як зазначає МОН, в Україні понад 1,3 млн ветеранів і ветеранок. 70% з них до мобілізації мали інше офіційне працевлаштування, понад 50% після повернення з війни потребуватимуть нового працевлаштування.

Міністр освіти наголошує, що ветеранська політика у сфері освіти не обмежується пільгами й бюджетними місцями, а насамперед пропонує нові можливості ветеранам відповідно до їхніх освітніх інтересів та потреб.