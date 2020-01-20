Міносвіти створить реєстри учнів та шкільних вчителів

Реєстр учнів, зокрема, будуть використовувати при жеребкування під час зарахування дітей до школи

СуспільствоАнна Журба, сьогодні, 11:233140

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Міносвіти створить реєстри учнів та шкільних вчителів
фото УНІАН
Міністерство робить технічне завдання та шукає гроші на створення таких реєстрів

Міністерство освіти і науки планує створити реєстри учнів та шкільних учителів. Модуль з реєстрів планується побудувати до нової системи збору статистики, яку МОН запустило у 2020 році. Наразі міністерство робить технічне завдання та шукає гроші для створення таких реєстрів.

Як розповіла в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» міністерка Ганна Новосад, реєстр учнів буде використовуватися в тому числі для жеребкування при зарахуванні дітей до школи. Нагадаємо, що зараз дітей до школи зараховують з прив’язкою до місця проживання – зарахування до такої школи гарантується законом. До іншого навчального закладу батьки можуть віддати дитину, якщо в ньому є вільні місця. Зарахування до іншої школи відбувається за результатом жеребкування.

«Я вважаю, що принцип доступності початкової освіти з прив’язкою до місця проживання себе виправдовує. Ми, безумовно, будемо продовжувати це робити. Закон, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, узаконює цей підхід», – сказала Ганна Новосад.

За її словами, цей принцип завжди піддаватиметься дискредитації в умовах браку шкіл у великих містах, «вакханалії» з точки зору місця проживання та відсутності достовірних реєстрів учнів.

«На перші дві тези міністерству складно вплинути, оскільки це не входить у його компетенцію. Ми можемо вплинути на третє. Ми зрозуміли, що, розвиваючи систему збору статистики, повинні нарешті дійти до створення реєстру учнів середньої освіти. Також важливо створити реєстр учителів», – говорить міністерка.

Додамо, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила новий закон про середню освіту. ZAXID.NET пояснював, що він змінить для учнів та вчителів.

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