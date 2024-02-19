Керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк розповідає про досвід Львова міністру освіти Оксену Лісовому

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував зміни у викладанні шкільної дисципліни «Захист України». Посадовець оглянув навчальні центри, в яких тренуються львівські школярі, і назвав їх ефективними. Досвід Львова масштабують на інші міста України.

За словами міністра, уряд виділив державну субвенцію 1,74 мільярда гривень на закупівлю необхідного обладнання та навчання фахівців, які будуть викладати у школах дисципліну «Захист України». Ще цього року методику її викладання планують змінити. До підвищення кваліфікації вчителів залучатимуть військові ліцеї.

«Наша мета – не лише дати старшокласникам практичні навички з надання першої домедичної допомоги, орієнтування на місцевості, стрілецької підготовки чи управління БПЛА, але й розуміння, чому важливо захищати Україну», – зазначив міністр.

Також він розповів, що оглянув центр національно-патріотичного виховання в одній з львівських шкіл, і відзначив його високий рівень. На базі таких центрів львівським старшокласникам викладають «Захист України». Учні відвідують центр один раз на чотири тижні, але проводять тут цілий день.

«На Львівщині цей освітній напрям розвинений добре як на обласному, так і на міському рівні. Така модель є однією з найбільш ефективних. Дякую освітнім управлінцям Львівщини за ініціативність та ефективні рішення. Масштабуватимемо цей досвід», – написав 19 лютого Оксен Лісовий.

Керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк зазначив, що це інноваційні простори, які повністю обладнані всім необхідним, щоб навчати дітей військової справи, домедичної допомоги, тактичної допомоги, орієнтування, розміновування, дронопілотування. Для кожного з цих занять у львівському центрі національно-патріотичного виховання є окремі приміщення: інтерактивний та пневматичний тири, зразки зброї, манекени для серцево-легеневої реанімації, повний комплекс обладнання для навчання операторів БПЛА. У центрах працює окремий штат кваліфікованих спеціалістів, який складається з досвідчених ветеранів. Цілий день, проведений у центрі, підлітки можуть сфокусуватися виключно на цій дисципліні.

Як раніше анонсував міністр освіти, оновлення дисципліни «Захист України» передбачає внесення змін до навчальної програми, яку доповнили вивченням топографії, сучасних технологій, керування дронами, мінної безпеки.