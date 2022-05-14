Тестування відбуватиметься в три сесії

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ МОН, яким затверджено календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомили у Міністерстві освіти й науки України.

Тестування проходитиме в три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16–20 серпня;

спеціальна: 12–16 вересня.

«Якщо протягом основного періоду реєстрації створено реєстраційну картку учасника ЗНО, особа є потенційним учасником НМТ. Для того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ, з 20 травня до 7 червня на своїй Інформаційній сторінці треба обов’язково підтвердити своє бажання проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, у якому (або поблизу з яким) буде перебування в період проведення НМТ. Ті випускники, які у визначений період не підтвердять свою участь в НМТ, не зможуть скласти тестування. Також з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов’язково уточнити своє місце перебування під час проведення основної сесії НМТ», - повідомили у Міносвіти.

Інфографіка МОН

Тим, хто не мав можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

Ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної сесій. Для цього учасникові/учасниці потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня – для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії.

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх Інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).

Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено на Інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 2022 року, додаткової сесії – до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

Зазначимо, що з 12 до 19 травня в Українському центрі оцінювання якості освіти працює спеціальна «гаряча лінія», зателефонувавши на яку можна дізнатися логін і пароль входу на свою Інформаційну сторінку.

Телефони «гарячої лінії»:

+38 095 523 46 47;

+38 066 680 55 28;

+38 068 146 02 21;

+38 068 142 05 95.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, вступна кампанія у вищі навчальні заклади цього року проводитиметься не через ЗНО, а через Національний мультипредметний тест. Попередньо зазначалося, що тест можна буде скласти у низці країн Європи.