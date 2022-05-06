У 2022 році замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) абітурієнти складатимуть єдиний національний мультипредметний тест. Водночас скласти його можна буде й за кордоном, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Якщо раніше, за традиційним стандартним форматом ЗНО, потрібно було скласти три, чотири або п’ять предметів окремо, то, враховуючи воєнний стан, ми намагаємося створити цей алгоритм якомога безпечнішим для абітурієнтів», – сказав він в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 6 травня, повідомило «Суспільне».

За його словами, цього року замість ЗНО відбудеться єдиний національний мультипредметний тест.

«Він буде проводитись один раз, із трьох включених навчальних дисциплін: української мови, математики, історії України. Це буде єдина трипредметна матриця, яка буде визначати ступінь валідності до навчання на бюджетній формі навчання або за окремими висококреатурними спеціальностями», – зазначив Шкарлет.

За словами міністра, попередньо тест буде можливо скласти у низці країн Європи.

«За попередньою моєю домовленістю в зустрічах з міністрами освіти країн ЄС, Сполученого Королівства, Ірландії – ми на сьогодні пропрацьовуємо саме в цих країнах можливість формування мережі для складання національного мультипредметного тесту. Ми маємо дати забезпечити їм можливість навчання у фахових навчальних закладах», – наголосив він.

Шкарлет зазначив, що нині Україна має майже 403 тис. заявок на складання мультипредметного тесту.

«Підтверджених реєстраційних заявок більше ніж 346 тисяч. Враховуючи цьогорічну кількість випускників, ми майже не втратили абітурієнтів», – підсумував міністр.