Міністерство освіти і науки (МОН) затвердило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) на бакалаврському та магістерському рівнях, а також на рівні фахової передвищої освіти в 2026 році за окремими спеціальностями. Про це повідомив сайт Osvita.ua з посиланням на наказ.

Керівники закладів освіти мають обладнати аудиторії та повідомити здобувачів освіти про проведення ЄДКІ.

Графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту в 2026 році: