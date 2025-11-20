Міносвіти затвердило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту в 2026 році
Керівники закладів освіти мають обладнати аудиторії для ЄДКІ
Міністерство освіти і науки (МОН) затвердило графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) на бакалаврському та магістерському рівнях, а також на рівні фахової передвищої освіти в 2026 році за окремими спеціальностями. Про це повідомив сайт Osvita.ua з посиланням на наказ.
Керівники закладів освіти мають обладнати аудиторії та повідомити здобувачів освіти про проведення ЄДКІ.
Графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту в 2026 році:
- Кібербезпека. Бакалаврський рівень – 16 квітня (перескладання – 14 травня);
- Ветеринарна медицина. Магістерський рівень – 7 травня (перескладання – 4 червня);
- Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Магістерський рівень – 7 травня (перескладання – 4 червня);
- Автомобільний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 5 травня (перескладання – 31 березня);
- Автомобільний транспорт. Бакалаврський рівень – 9 квітня (перескладання – 12 травня);
- Атомна енергетика. Бакалаврський рівень – 19 березня (перескладання –14 квітня);
- Транспортні технології. Бакалаврський рівень – 12 березня (перескладання – 7 квітня);
- Залізничний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 26 березня (перескладання – 21 квітня);
- Залізничний транспорт. Бакалаврський рівень – 2 квітня (перескладання – 30 квітня);
- Авіаційний транспорт. Бакалаврський рівень – 23 квітня (перескладання – 28 травня);
- Морський та внутрішній водний транспорт. Рівень фахової передвищої освіти – 21 травня (перескладання – 18 червня);
- Морський та внутрішній водний транспорт. Бакалаврський рівень – 19 травня (перескладання – 16 червня);
- Публічне управління та адміністрування. Магістерський рівень – 29 жовтня (перескладання – 26 листопада);
- Право. Міжнародне право. Магістерський рівень – 12 листопада (перескладання – 10 грудня).
