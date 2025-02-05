Наглядова рада в КАІ сприятиме зміцненню автономії університету та розвитку його стратегічних напрямів

КАІ став третім закладом вищої освіти в Україні, у якому запровадили наглядову раду. До її складу увійшли 7 людей. Про це у середу, 5 лютого, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Наглядова рада в КАІ сприятиме зміцненню автономії університету, розвитку його стратегічних напрямів, забезпеченню прозорості в ухваленні рішень та залученню інвестицій.

У міністерстві наголосили, що створення наглядових рад є важливою частиною трансформації системи вищої освіти.

«Залучення представників бізнесу, громадського сектору, влади та експертів – це крок до прозорішого управління та стратегічного розвитку університетів», – додають у повідомленні.

Усі члени наглядової ради пройшли конкурсний добір, співбесіду з незалежним комітетом та перевірку в органах безпеки. На 7 місць у наглядовій раді претендували 31 людина. Відтак до наглядової ради університету увійшли:

33-річний Тарас Чмут – військовий аналітик, волонтер, учасник російсько-української війни. Він є засновником «Українського мілітарного центру» та головою фонду «Повернись живим».

31-річна Євгенія Беспалова – організаторка відомих IT-подій в Україні, громадська діячка та волонтерка. Є членом наглядової ради фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

35-річний Роман Грищук – народний депутат України IX скликання. Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

56-річний Петро Чернишов – український топменеджер, президент компанії «Київстар» з 2015 по 2018 рік.

Антон Сененко – старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України, популяризатор науки, волонтер.

34-річна Ганна Гвоздяр – заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

33-річний Андрій Бродецький – інвестиційний аналітик Horizon Capital.

Члени наглядової ради КАІ

Відзначимо, у жовтні 2023 року Національний авіаційний університет розділили на два заклади вищої освіти: Державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію.

Нагадаємо, 26 листопада Кабінет міністрів погодив чотири кандидатури на посади членів наглядової НЕК «Укренерго».