Міносвіти затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту
Усі члени наглядової ради пройшли конкурсний добір та перевірку в органах безпеки
КАІ став третім закладом вищої освіти в Україні, у якому запровадили наглядову раду. До її складу увійшли 7 людей. Про це у середу, 5 лютого, повідомило Міністерство освіти і науки України.
Наглядова рада в КАІ сприятиме зміцненню автономії університету, розвитку його стратегічних напрямів, забезпеченню прозорості в ухваленні рішень та залученню інвестицій.
У міністерстві наголосили, що створення наглядових рад є важливою частиною трансформації системи вищої освіти.
«Залучення представників бізнесу, громадського сектору, влади та експертів – це крок до прозорішого управління та стратегічного розвитку університетів», – додають у повідомленні.
Усі члени наглядової ради пройшли конкурсний добір, співбесіду з незалежним комітетом та перевірку в органах безпеки. На 7 місць у наглядовій раді претендували 31 людина. Відтак до наглядової ради університету увійшли:
- 33-річний Тарас Чмут – військовий аналітик, волонтер, учасник російсько-української війни. Він є засновником «Українського мілітарного центру» та головою фонду «Повернись живим».
- 31-річна Євгенія Беспалова – організаторка відомих IT-подій в Україні, громадська діячка та волонтерка. Є членом наглядової ради фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту.
- 35-річний Роман Грищук – народний депутат України IX скликання. Член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
- 56-річний Петро Чернишов – український топменеджер, президент компанії «Київстар» з 2015 по 2018 рік.
- Антон Сененко – старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України, популяризатор науки, волонтер.
- 34-річна Ганна Гвоздяр – заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- 33-річний Андрій Бродецький – інвестиційний аналітик Horizon Capital.
Члени наглядової ради КАІ
Відзначимо, у жовтні 2023 року Національний авіаційний університет розділили на два заклади вищої освіти: Державний університет «Київський авіаційний інститут» та Українську державну льотну академію.
Нагадаємо, 26 листопада Кабінет міністрів погодив чотири кандидатури на посади членів наглядової НЕК «Укренерго».