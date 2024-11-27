Кабмін погодив чотири кандидатури на посади членів наглядової ради «Укренерго»

Кабінет міністрів погодив чотири кандидатури на посади членів наглядової НЕК «Укренерго». Про це йдеться у постанові кабміну від вівторка 26 листопада.

Конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради «Укренерго» оголосили у жовтні 2024 року. Ще одного незалежного члена паралельно обирали за аналогічною прозорою процедурою, яку запустили раніше. Переможцями конкурсу стали Патрік Грейхен, Луїджі де Францискі, Єппе Кофод та Ян Монтелл.

Як пише консалтингова компанія ExPro, Патрік Грейхен раніше керував німецьким аналітичним центром Agora Energiewende, а також обіймав посаду державного секретаря у міністерстві економіки та захисту клімату Німеччині протягом 2021-2023 років.

Луїджі де Францискі – колишній топменеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше він вже був членом наглядової ради «Укренерго».

Єппе Кофод – данський політик, колишній депутат Європейського парламенту. Працював заступником голови Делегації зі зв'язків зі Сполученими Штатами, а також був членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. З 27 червня 2019 до 15 грудня 2022 року обіймав посаду міністра закордонних справ Данії. Як міністр тричі відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ян Монтелл – колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо, що наглядова рада за результатом голосування звільнила голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького з посади. Як писав Forbes, таке рішення наглядова рада ухвалила через недобудову захисних конструкцій навколо підстанцій «Укренерго», що призвело до перебоїв з електропостачанням після російського обстрілу.

На тлі звільнення Володимира Кудрицького голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припинили свої повноваження. Вони заявили, що звільнення Кудрицького є політично вмотивованим.