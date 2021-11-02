Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року

Міністерство освіти та науки України затвердило календарний план підготовки та проведення ЗНО 2022 року. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Згідно з наказом, реєстрація осіб для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники навчальних закладів зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

До 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час та місце проведення тестувань.

Тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за наступним графіком:

23 травня – фізика;

26 травня – хімія;

31 травня – українська мова, українська мова та література;

3 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

6 червня – іспанська мова, німецька мова, французька мова;

7 червня – англійська мова;

10 червня – історія України;

14 червня – географія;

17 червня – біологія.

Інформацію про результати ЗНО можна буде дізнатися на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

До слова, цьогоріч реєстрація на пробне ЗНО триватиме протягом 5-22 січня 2022 року. Вартість тестування визначать регіональні центри оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.