Мінрегіонбуд планує ввести «блакитні лінії» для обмеження висотності забудови в містах

ЕкономікаОлег Костюк, 21 березня3190

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Мінрегіонбуд планує ввести «блакитні лінії» для обмеження висотності забудови в містах
фото Главкому
Кабмін готує нову редакцію державних будівельних норм «Планування і забудова територій»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планує ввести «блакитні лінії» для обмеження висотності забудови. Про це повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні досі немає норм обмеження висотності забудови території. Зараз ми це міняємо, оновлюючи важливі містобудівні державні будівельні норми (ДБН) щодо планування і забудови територій. Зокрема, вводимо нове поняття – «блакитні лінії», яким будуть регулювати обмеження забудови за висотою в населених пунктах. Це допоможе вирішити проблему хаотичної забудови за висотністю і гармонізувати міський простір», – заявив він.

Чинні ДБН встановлюють лише обмеження наявних і запроектованих вулиць і доріг. Це так звані «червоні лінії», що позначають землі загального користування, призначені для прокладення комунікацій, благоустрій вулиць, а також «лінії регулювання забудови», що позначають розташування будівель на території.

Норму про «блакитні лінії» внесено в нову редакцію державних будівельних норм «Планування і забудова територій», яку буде затверджено найближчим часом замість ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» і низки інших будівельних норм.

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