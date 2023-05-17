Мінцифри запустило нову платформу «Дія.Освіта»
Міністерство цифрової трансформації запустило нову платформу ігрового навчання «Дія.Освіта», яка має стати наступним етапом еволюції проекту «Дія.Цифрова освіта», повідомило в середу, 17 травня, Міністерство цифрової трансформації.
«Через повномасштабну війну мільйони людей втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Саме тому проект "Дія.Цифрова освіта" масштабується у платформу "Дія.Освіта". Тут можна безоплатно не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію», – йдеться в повідомленні.
На платформі можна буде пройти повний цикл здобуття професії від проходження профорієнтованого тесту до отримання сертифікату та роботи у своєму регіоні. Навчання на платформі проходить у шість етапів:
- реєструєтеся та проходите профорієнтаційний тест;
- отримуєте рекомендації та обираєте професію;
- дивитеся освітній серіал;
- проходите симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;
- отримуєте сертифікат;
- знаходите вакансію у своєму регіоні.
«"Дія.Освіта" – це сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. А обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок», – додали в Міністерстві цифрової трансформації.
Платформа «Дія.Освіта» доступна за цим посиланням.