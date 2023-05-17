На платформі «Дія.Освіта» розміщено сотні навчальних серіалів та є можливість проходити симулятори, які імітують реальну робочу ситуацію

Міністерство цифрової трансформації запустило нову платформу ігрового навчання «Дія.Освіта», яка має стати наступним етапом еволюції проекту «Дія.Цифрова освіта», повідомило в середу, 17 травня, Міністерство цифрової трансформації.

«Через повномасштабну війну мільйони людей втратили роботу чи бізнес і змушені починати життя спочатку. Саме тому проект "Дія.Цифрова освіта" масштабується у платформу "Дія.Освіта". Тут можна безоплатно не лише здобути корисні цифрові навички, а й повністю опанувати нову професію», – йдеться в повідомленні.

На платформі можна буде пройти повний цикл здобуття професії від проходження профорієнтованого тесту до отримання сертифікату та роботи у своєму регіоні. Навчання на платформі проходить у шість етапів:

реєструєтеся та проходите профорієнтаційний тест;

отримуєте рекомендації та обираєте професію;

дивитеся освітній серіал;

проходите симулятор, який імітує реальну робочу ситуацію;

отримуєте сертифікат;

знаходите вакансію у своєму регіоні.

«"Дія.Освіта" – це сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними задачами, подкасти, вебінари, гайди. А обличчями курсів стали експерти, відомі діячі та лідери думок», – додали в Міністерстві цифрової трансформації.

Платформа «Дія.Освіта» доступна за цим посиланням.