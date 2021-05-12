Американському ветерану війни на Донбасі Крейґу Ленґу загрожує екстрадиція до США

Міністерство юстиції США не вимагатиме смертної карти для американського ветерана, добровольця «Правого Сектора» Крейґа Ленґа. Про це профільному сайту «Ґрати» повідомив його адвокат Дмитро Моргун

Він послався на протокол судового засідання у справі Ленґа, яка слухається в суді муніципалітету Форд-Майерс (штат Флорида, США). Він повідомив, що поки для Ленґа не вимагатимуть страти, оскільки той перебуває в процедурі оскарження процедури екстрадиції в Україні.

Водночас адвокат зазначив, що це ще не означає, що обвинувачення не змінить свою позицію в разі екстрадиції його підзахисного.

«Обвинувачення не відмовилося від вимоги смертної кари для другого обвинуваченого у цій справі ­– Алекса Цвіфельхофера, який на відміну від Ленга перебуває в США. Не можна виключати, що якщо Ленга екстрадують, то звинувачення знову зажадає для нього смертної кари», – сказав Моргун.

Що відомо про справу Крейґа Ленґа

Ланга заарештували 21 серпня 2019 року на кордоні з Молдовою, коли він спробував виїхати за межі України, щоб продовжити візу. Він перебував у розшуку Інтерполу за запитом США. На батьківщині його з Алексом Цвіфельхофером, який теж воював на Донбасі в одному з підрозділів «Правого сектора», звинувачують у вбивстві подружньої пари у штаті Флорида.

У жовтні 2019 року Ланга заарештували у Вінниці. Однак він подав документи на отримання притулку в Україні. У грудні суд відпустив його під домашній арешт, але у вересні 2020 року його знову затримали (і відпустили).

Згодом Печерський суд Києва ухвалив рішення екстрадувати Ланга до США, де йому загрожує смертна кара. Однак невдовзі Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) заблокував ексрадицію на момент розгляду позову проти України.