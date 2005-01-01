Мінюст вніс до Червоної книги європейського лося

У 2018 році проведуть спеціальні дослідження, які дозволять встановити реальну чисельність лосів в Україні

Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги, і відтепер лось європейський серед них. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає прес-служба Мінприроди.

«Відтепер лось європейський в Україні належить до червонокнижних тварин і полювання на нього карається законом. Це приклад ефективної співпраці держави та громадянського суспільства», - прокоментував Семерак.

Також він нагадав, що наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування. Проте, за словами міністра, варто врегулювати питання у боротьбі з браконьєрством. «Боротьба із браконьєрством залишиться для нас одним із пріоритетних викликів у 2018 році. Маю на увазі і можливий перегляд розмірів штрафів, і ліквідацію застарілої неефективної системи природоохоронного нагляду та контролю, яка є корупційним пережитком минулого», - резюмував Семерак.

Нагадаємо, раніше Національна комісія з питань Червоної книги України проголосувала за внесення лося європейського до Червоної книги України. У грудні Остап Семерак підписав наказ про внесення цього виду тварин до Червоної книги. Тоді ж документ було передано на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Крім того, у 2018 році будуть проведені спеціальні наукові дослідження, які дозволять встановити реальну чисельність цих тварин в Україні.