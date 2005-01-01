Мирослав Хом’як: З оптимізмом в Новий рік

Мирослав Хом'як

В переддень новорічних свят кореспондентка Гал-інфо поспілкувалася з генеральним директором радіо «Львівська хвиля», головою Львівської обласної партійної організації політичної партії «Наш край» Мирославом Хом’яком. Про політику і особисті уподобання читайте в нашому інтерв'ю.

Пане Мирослав, ви активно повернулись в політичне життя Львова, після довгого затишшя, з чим це пов’язано?

За останні роки я нікуди не зникав. Я живу, працюю, займаюсь бізнесом. Зареєструвався як приватний підприємець. Заробляю гроші сам і виплачую зарплату своїм працівникам. Це мої однодумці і мої товариші, з якими ми об’єдналися в команду і ведемо декілька проектів.

Я слідкую за всіма політичними подіями, які відбуваються у Львові і в Україні. Кожного ранку я читаю новини з фронту, прагну дізнатись як там наші захисники на передовій, співпереживаю з ними. Хвилююсь також за своїх дітей і за свою родину. Я готовий в будь-який час стати на захист своєї Батьківщини. Я вважаю, що на сьогодні — це найважливіше політичне питання, яке повинно підніматися в державі. Всі повинні розуміти, що в нас зараз надзвичайний стан.

Те, що про мене почали більше говорити, пов’язане з політичними процесами в країні. Я очолюю обласну організацію політичної партії «Наш Край». Ми почали активно працювати, шукати молодих, прогресивних і освічених людей, підприємців, які розділяють наші погляди, які хочуть працювати з нами надалі і об’єдналися під прапором політичної партії «Наш край». Тому, мабуть, мене почали більше згадувати.

Розкажіть нашим читачам, що таке «Наш край»?

«Наш край» — це назва політичної партії. Я вважаю, що це дуже вдала назва, тому що про неї можна дуже багато розповісти. «Наш край» — це наше місто, наша область, Україна. У свідомості кожного українця є своє уявлення нашого краю, свого місця проживання і місця перебування. Якщо кожен зрозуміє, що Україна для нього дорога, що він живе тут і хоче, щоб тут жили його діти, тоді стане краще усім. Зараз ми повинні всі разом дбати про те, щоб наша держава, Україна, і наш край Львівщина, наш край Запоріжжя, наш край Донбас активно розвивалися. Щоб з часом міста України ставали все більш європейськими, і щоб до нашого краю приїжджали іноземці і казали «О, у вас тут так добре і гарно живеться, ми вам заздримо». Оце і є «Наш край».

Вас нещодавно переобрали головою партійної організації терміном на 2 роки, а отже центральний апарат оцінив ваші попередні досягнення?

Так, нещодавно на політбюро в Києві ми обговорювали питання розбудови партії. Зараз партійні осередки активно працюють у всіх куточках України. Про це свідчать результати виборів до об’єднаних територіальних громад згідно яких партія ввійшла в п’ятірку лідерів. І я дуже вдячний, що керівництво партії підтримало багато моїх ініціатив, та згодом було запропоновано ще на 2 роки очолити Львівську обласну партійну організацію.

Хто є лідером цієї партії?

У нас немає єдиного лідера, який займається популізмом. Зараз у політиці є така тенденція: вкладаються гроші в лідера партії, він виходить на екран і розказує, що завтра партія все змінить і все перебудує. Обіцяє, що завтра дасть всім величезні зарплати і величезні пенсії, а всі податки і обов’язкові платежі, в тому числі комунальні тарифи, знизяться і ми заживемо як в раю. Такого не може бути, ми розуміємо, що це чистий популізм. Але багато партій вибирають саме такий шлях і, на жаль, українці вірять тим популістам, голосуючи за них. Я сподіваюсь, що на цих виборах наші співвітчизники зрозуміють, що партія - це люди. Це люди, які розуміють, що є реальні речі і ми від них нікуди не відходимо. Що тільки ми самі можемо змінювати щось на місцях. У нас є партійні співголови, є голова виконавчого комітету, ми активно розбудовуємо структуру партії на місцях, об’єднуємось з діловими людьми, людьми справи, підприємцями, з тими, хто може працювати сам, організувати бізнес, створити робочі місця.

Які пріоритети ставить перед собою партія?

Політична партія «Наш край» з моменту свого створення одним із пріоритетів визначила надання більших повноважень місцевим громадам, оптимізацію території місцевих громад і створення ОТГ. Ці процеси зараз відбуваються по всій Україні. Я вважаю, що за цим - майбутнє України. Ми бачимо, як розвиваються громади наших сусідів, навіть тих же поляків. Об’єднана територіальна громада має більше повноважень і більше фінансів, а отже зможе більше зробити для тих людей, які там проживають. На мою думку, це дуже позитивний процес. Єдиний негативний момент - це те, що створення об’єднаних територіальних громад не відбувається таким темпом, як би хотілося. У Львівській області досі є багато сільських рад, які працюють за старими правилами і чогось чекають. Але механізм запущено і це дуже добре, і назад дороги немає.

Яке ваше ставлення і ставлення партії до подій на сході України і в Криму?

У нас однозначна позиція - Росія затіяла з нами війну. Росія на чолі з Путіним анексувала Крим. Ми розуміємо, що війна на Донбасі відбувається не з ефемерними ополченцями, а з переодягненими військовослужбовцями Російської Федерації. Ми однозначно заявляємо: Росія агресор і ми повинні стояти до останнього, доки не переможемо.

Чим займаєтесь крім партійної діяльності?

Я родом з Жовківщини, це моя мала Батьківщина. Моє дитинство, фактично, пройшло там. Хотілося б там жити і частіше бувати, хочу, щоб моя маленька Батьківщина змінювалась на краще, хочеться там щось будувати і створювати разом з громадами, надавати їм максимальну допомогу для того, щоб мої земляки і я разом з ними проживав у цивілізованих європейських умовах, так як живуть зараз у цілому світі. Це для мене основне завдання.

Нещодавно мною було засновано благодійний фонд «Допомога і турбота». Він був створений для того, щоб сприяти людям, які потребують допомоги. Створюючи цей фонд, я сподівався, що він принесе комусь добро і користь. До мене звертається багато людей з різними проблемами і проханнями. Доводиться обирати найбільш нагальні, а на сьогодні - це хворі діти, а також допомога українським військовим. Свого часу до нас приходило багато людей, які повинні були вирушати на фронт, але не мали необхідних речей. Ми допомагали солдатам і купували для них необхідне обмундирування.

Ви ведете активну діяльність у багатьох напрямках. Як вдається це поєднувати із домашніми справами, сім’єю та відпочинком?

Сім’я, дружина, діти, це найголовніше, що є в житті кожного. У мене троє дітей, про яких я думаю і піклуюсь кожного дня. Намагаюсь вникати в їхні проблеми і активно займатись вихованням. Двоє синів вже дорослі, а дочка ще вчиться в школі.

Це все досить складно поєднувати, але в нас дружна сім’я і всі разом ми успішно справляємось зі всіма викликами життя. Я люблю проводити час з дітьми, сім’єю, родиною.

А за світськими заходами частіше слідкує моя дружина. Але коли йдеться про театр імені Марії Заньковецької чи Львівську оперу, мені самому стає цікаво переглянути репертуар. Дуже приємно, що зовсім недавно ми святкували сторіччя Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, який побував у багатьох містах України і залишився своєрідним острівцем високої української культури. Нас запросили на святкування ювілею цього театру. Тішуся разом з ними і, користуючись нагодою, хочу привітати всіх, хто причетний до цього театру, а також до культури і мистецтва, з цією великою подією.

То хто такий Мирослав Хом’як - політик, бізнесмен, сім'янин?

Я — активний українець. Кожна людина, яка має якісь амбіції і прагне досягнути чогось у житті, має право займатися тим, що любить і що вміє. Я вважаю себе простим українцем, підприємцем, а політиком мене важко назвати. Я людина із проєвропейським менталітетом, яка любить свою Батьківщину і хоче щось тут змінити на краще.

Наближається Новий рік та Різдво, де ви будете святкувати?

Різдво Христове - це сімейне свято, тому я буду проводити його вдома в колі сім’ї та родини. Це можливість зібратись всім разом та відволіктись від щоденних турбот. Користуючись нагодою, я хочу звернутись до всіх українців та від щирого серця побажати тепла, злагоди та затишку.

Це особливі свята, які дарують надію на щастя і на вдачу та несуть радість нових починань. Рік, що минає був насичений важливими подіями та звершеннями. У прийдешньому році бажаю всім міцного здоров'я, щастя, душевної стійкості, впевненості в своїх силах та оптимізму.

Нехай завжди з Вами будуть Ваші рідні та друзі, а в Ваших оселях панують добробут, любов і процвітання. Нехай найголовніше в житті - сім'я - завжди буде поруч. Бажаю, щоб вогонь у Вашому родинному вогнищі ніколи не згасав, а серед близьких Вам людей завжди панувало взаєморозуміння.

Вітаю всіх з Різдвом Христовим та Новим 2018 роком!