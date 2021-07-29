Директорка МВФ Крісталіна Георгієва анонсувала візит місії фонду в Україну

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 28 липня, анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні цього року.

«Дуже конструктивний дзвінок з президентом України Володимиром Зеленським щодо хорошого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ», – написала вона у Twitter.

Георгієва додала, що чекає на продуктивну співпрацю з питань, які залишаються невирішеними, під час місії у вересні.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

Прес-служба президента України повідомила, що сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by, а саме – виконання Україною основних структурних маяків, які були визначені нею. Зокрема, йдеться про два ключові законопроекти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.

Також Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили законопроект про Національний банк України, який розробляють за участі міжнародних партнерів і який Верховна Рада розгляне після відновлення її роботи восени. Ще однією темою розмови стало ухвалення закону про НАБУ в другому читанні.

Нагадаємо, 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України в сумі майже 5 млрд доларів із негайним виділенням 2,1 млрд доларів першого траншу. Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми. Однак виконання цього плану призупинили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by, яка тривала з кінця 2020 року, в середині лютого завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України. Цю позицію пізніше представники Фонду неодноразово підтверджували.

У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ. Крім Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), йдеться також про закони про поліпшення корпоративного управління в банківській сфері, правки до закону «Про гарантування вкладів, а також про ухвалені в першому читанні законопроекти про приєднання «Ощадбанку» до Фонду гарантування вкладів фізосіб і про вдосконалення корпоративного управління.

Раніше серед секторів економіки, де МВФ очікує прогресу від України, називали також енергетику.