Меморіальна таблиця Ларисі Шепітько була на фасаді школи, в якій вона навчалась, на вул. Ковжуна, 8

Львівська міська рада відреагувала на скандал із демонтажем таблиці українській кінорежисерці радянського періоду Ларисі Шепітько. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що таблицю замінять на нову, яка не буде містити згадки про СРСР. Він наголосив, що місто не достатньо розповіло про процес заміни таблиці, що викликало суспільний розголос.

Лариса Шепітько народилася у 1938 році в Бахмуті, однак вчилася у львівській школі, де провела дитинство та юність. Навчалася у Всесоюзному державному інституті кінематографії в майстерні Олександра Довженка. Усю кар’єру вона працювала в Москві, створивши дев’ять фільмів, з них п’ять – за власними сценаріями. Її фільм «Сходження» (1976) увійшов до сотні найкращих стрічок усіх часів, знятих жінками. Режисерка загинула у 1979 році в автокатастрофі, похована на Кунцевському кладовищі в Москві.

У Львові меморіальна таблиця Ларисі Шепітько була встановлена на будівлі школи на вул. Ковжуна, 8, де навчалася режисерка. На барель’єфі була фігура голови режисерки, а також напис – «у цій школі з 1945 по 1954 роки навчалась лауреат державної премії СРСР Лариса Шепітько».

30 вересня пресслужба ЛМР повідомила, що за зверненнями мешканців до робочої групи з розгляду пропозицій перейменування вулиць таблицю демонтували. Таблицю перевезли для експонування на територію музею «Територія терору».

Демонтаж таблиці викликав суперечливу реакцію львів’ян, частина яких наполягала, що Лариса Шепітько була уродженкою нині окупованого Бахмута, тривалий час жила у Львові та творила під керівництвом українського режисера Олександра Довженка. 7 жовтня на розголос відреагував перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Він зазначив, що таблицю замінять на іншу, на якій не буде згадок про СРСР.

«На жаль, рішення щодо цієї таблиці ми неналежно прокомонікували. Через це виникло багато дискусій. Хочу одразу уточнити: йдеться не про зняття, а про заміну таблиці. Ми ще не відновлювали фасад, оскільки плануємо встановити нову таблицю. Так, пам’ятну таблицю демонтували, але лише тому, що на ній були згадані радянські нагороди та формулювання як головну заслугу, які не відповідають сучасному баченню та історичній правді», – наголосив Андрій Москаленко.

Він додав, що нову таблицю створять за оновленим брендбуком. На ній буде інформація про зв’язок режисерки з Україною та Львовом, а також її внесок у кінематограф.