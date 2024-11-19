На фасаді львівського училища встановлять 30 меморіальних таблиць загиблим на війні
Це перший випадок, коли на одному закладі освіти Львова встановлять аж 30 таблиць
На фасаді Ставропігійського вищого професійного училища у Львові встановлять 30 меморіальних таблиць у памʼять про випускників навчального закладу, які загинули в російсько-українській війні. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської мської ради на засіданні у вівторок, 19 листопада.
Йдеться про вище професійне училище на вул. Плужника, 6 у Львові. Всі загиблі були учнями цього училища.
«Це перший випадок в місті, коли ми на одному закладі погоджуємо встановлення 30 меморіальних таблиць нашим воїнам. Дуже сумний випадок, але водночас в навчальному закладі можуть бути горді, що вони виховали свідомих українців, які віддали своє життя за Україну», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.
Список учасників бойових дій, яким встановлювлять меморіальні таблиці:
- Андрій Андрушко
- Любомир Артимович
- Іван Береза
- Олег Бохенек
- Василь Вихопень
- Андрій Дідух
- Юрій Довганик
- Маркіян Дорош
- Юрій Дуда
- Леонід Єфіменко
- Остап Зарянський
- Владислав Зулкарнєєв
- Іван Квітка
- Юрій Козіровський
- Ігор Колотило
- Ігор Косіковський
- Любомир Крамарівський
- Василь Лучків
- Богдан Машкара
- Назар Мурдза
- Ігор Нікітін
- Олег Панін
- Ростислав Парфанюк
- Василь Петришин
- Тарас Пітковський
- Тарас Сидорович
- Орест Смик
- Володимир Хитрун
- Юрій Чепіль
- Михайло Чех
Нагадаємо, у Львові діє спеціальний порядок встановлення меморіальних таблиць захисникам України. Таблицю можна встановити на освітньому закладі, де вчився воїн, чи на будинку, в якому він мешкав.