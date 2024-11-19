На фасаді Ставропігійського вищого професійного училища у Львові встановлять 30 меморіальних таблиць у памʼять про випускників навчального закладу, які загинули в російсько-українській війні. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської мської ради на засіданні у вівторок, 19 листопада.

Йдеться про вище професійне училище на вул. Плужника, 6 у Львові. Всі загиблі були учнями цього училища.

«Це перший випадок в місті, коли ми на одному закладі погоджуємо встановлення 30 меморіальних таблиць нашим воїнам. Дуже сумний випадок, але водночас в навчальному закладі можуть бути горді, що вони виховали свідомих українців, які віддали своє життя за Україну», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Список учасників бойових дій, яким встановлювлять меморіальні таблиці:

Андрій Андрушко

Любомир Артимович

Іван Береза

Олег Бохенек

Василь Вихопень

Андрій Дідух

Юрій Довганик

Маркіян Дорош

Юрій Дуда

Леонід Єфіменко

Остап Зарянський

Владислав Зулкарнєєв

Іван Квітка

Юрій Козіровський

Ігор Колотило

Ігор Косіковський

Любомир Крамарівський

Василь Лучків

Богдан Машкара

Назар Мурдза

Ігор Нікітін

Олег Панін

Ростислав Парфанюк

Василь Петришин

Тарас Пітковський

Тарас Сидорович

Орест Смик

Володимир Хитрун

Юрій Чепіль

Михайло Чех

Нагадаємо, у Львові діє спеціальний порядок встановлення меморіальних таблиць захисникам України. Таблицю можна встановити на освітньому закладі, де вчився воїн, чи на будинку, в якому він мешкав.