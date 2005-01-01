Міський голова Львова зустрівся з астронавтом Леонідом Каденюком

Міський голова Львова та Леонід Каденюк

У вівторок, 26 грудня, міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з першим астронавтом незалежної України, Героєм України Леонідом Каденюком. Як інформує прес-служба ЛМР, під час зустрічі Леонід Каденюк висловив бажання долучитись до відкриття центру науки у Львові та подарував меру свою книгу з автографом.

«Ви знаєте, три тижні тому виповнилось 20 років, як я повернуся з космосу. Якраз у цій книзі я описую не просто підготовку та перебування в космосі. Мені колись казали, що насправді мало хто з космонавтів так ретельно описує відчуття в космосі. А насправді це ж важливо», - сказав Леонід Каденюк.

Під час зустрічі Андрій Садовий та Леонід Каденюк обговорили важливість розвитку науки в Україні, а також будівництво центру науки у Львові.

Леонід Каденюк залишає відгук у книзі почесних гостей міста

«Наука – це є не просто справа, яку треба любити, це є основа основ будь-якої держави, яка хоче розвиватись. Ми у Львові хочемо створити Центр науки. І ми як місто будемо всіма силами це підтримувати, бо це дуже важливо», - наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Наприкінці зустрічі перший космонавт незалежної України залишив запис у книзі почесних гостей Львова: «Пишаюся тим, що першим українським містом після космічного польоту, в якому я приземлився літаком Вашингтон-Київ, було місто Львів. Тобто для того, щоб побувати у Львові, мені треба було полетіти в космос. Бажаю львівській громаді миру, добра, злагоди, благополуччя. Слава Україні!»

Додамо, що 26 грудня о 14:15 у НУ «Львівська політехніка» також відбудеться зустріч Леоніда Каденюка із студентами університету.