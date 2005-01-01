Міський голова випробував пристрій львівської школярки-винахідниці

Львів'янка в числі учасників міжнародної олімпіади геніїв. Одинадцятикласниця Софія Петришин розробила прилад, що допоможе незрячим у соціалізації. Усе починалося із звичайної наукової роботи в Малій академії, а продовжилось несподівано.

Розробка 16-річної Софії підкорила не лише журі на конкурсі Малої академії наук. З її допомогою незрячі люди можуть зчитувати інформацію – по одному символу шрифту Брайля.

«Є така деталь, яку ви включаєте, вибираєте файл, який вам зручно прочитати, натискаєте кнопку і починається його зчитування. Тобто зараз незрячі можуть зчитувати з SD-картки файли. У майбутньому це хочеться, звичайно, розширити, щоби це якось бездротово передавати», – каже юна винахідниця.

Цей винахід був науковою роботою Софії для конкурсу від Малої академії наук. Згодом дівчина здобула першість у всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна і тепер поїде на міжнародну олімпіаду геніїв до Америки.

«Софія прослухала курс програмування С++, і на літо вирішила, що хоче займатися науковою роботою. Вона тим захопилася, загорілася, після того допомогли ще колеги з факультету електроніки, які вже чисто механічно допомогли їй той пристрій сконструювати. Ну, а далі вона вже сама. Бачу, ідеї зароджуються в неї нові», – розповідає її науковий керівник, викладач ЛНУ ім. Івана Франка Андрій Мельничин.

У міськраді обіцяють допомогти Софії перш за все новими контактами. Бо прилад із незрячими львів'янами дівчина ще не тестувала. Обіцяють допомогти із поїздкою.

«Дуже часто ми думаємо, що у світі вже все придумано, але це є не так, і власне цей геніальний винахід показує, що є дуже багато можливостей. І якщо ми зможемо допомогти тисячам, сотням тисяч, мільйонам людей у світі краще сприймати інформацію, то це є круто, насправді», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Втім, цей пристрій – лише на першій стадії розробки.

«Мені було б цікаво застосовувати таку ідею – перекладення на шрифт Брайля банківських систем у банкоматах. Тобто інформація, яка виводиться на екран, щоб вона виводилася поруч із якимись клавішами, і незрячий міг відчувати та пізнавати цю інформацію», – розповідає Софія Петришин.

Розробка – на часі. Бо в Україні є лише шість банкоматів, що пристосовані для незрячих. І жодного у Львові.

«Ці, що є у Львові, на жаль, незрячі люди ними скористатися не можуть самостійно. Тому що коли вставляєш карточку, висвітлюється меню, висвітлюються всі дії на екрані, а для незрячого екран є недоступним. Знаходимо різні способи. Просимо. Буває, що й сторонніх людей», – додає голова правління ГО «Фонд реабілітації незрячих» Михайло Петрів.

Олімпіада відбудеться всередині червня, до того часу дівчина вдосконалюватиме свій прилад разом із науковим керівником.