Місто та його «Львів»

Обласна рада передала «Львів» Палацу мистецтв

Кінотеатр «Львів», розташований у Стрийському парку, знову опинився у центрі уваги. Річ у тім, що 12 березня депутати Львівської облради прийняли рішення про передачу кінотеатру на баланс львівського Палацу мистецтв.

За словами начальника управління майном спільної власності облради Віктора Кусого, Палац мистецтв бере на себе зобов’язання «підняти кінотеатр на новий рівень і відновити діяльність кінотеатру». Така передача була досить несподіваною для невтаємничених, адже після того, як два роки тому було оголошено конкурс на концепцію розвитку кінотеатру, про нього майже нічого не було чути.

ZAXID.NET розпитав гендиректора Палацу мистецтв та депутата Львівської обласної ради Юрія Візняка про те, як має скластися доля кінотеатру. Серед пріоритетів Юрій Візняк назвав концерти, фестивалі та музей Тараса Шевченка.

Юрій Візняк (фото Львівської облради)

«Насамперед ми маємо зайнятися розробкою кошторисно-проектної документації. Я планую розділити ремонтні роботи на дві черги. Спочатку хотів би зробити перший поверх. Йдеться про перенесення вбиралень, які зараз знаходяться у підвалі та перебувають у катастрофічному стані. Також йдеться про створення сучасної каси, гардеробу. І, звичайно, має відбутися реконструкція самого залу. Ми плануємо зробити концертний зал на 700 місць плюс фанзона, у якій можна буде й столи розставляти, й додаткові крісла. Тоді вийде 1000 місць. Також ми б хотіли реконструювати сцену, зробити гримерки для артистів з окремим входом», – розповів Юрій Візняк.

«Те, що кінотеатр не функціонує, ми знаємо. І те, що Львівщині потрібен концертний зал, не викликає сумніву. Більшість концертів зараз відбувається в Оперному театрі чи театрі ім. М. Заньковецької. Але вважаємо, що для середнього глядача такий зал був би корисним», – говорить він.

На другому поверсі планується зробити два зали. Один матиме 400 м2, другий – 850 м2.

На другому поверсі кінотеатру можуть розмістити музей Тараса Шевченка

«Ми виступили з ініціативою перенести туди музей Тараса Шевченка, який зараз розташований у Палаці мистецтв. Він потребує більшого приміщення, ніж має зараз. Йдеться про менший зал. З більшого залу можна зробити виставковий зал. Але на мою думку Львівщина має великі проблеми з танцювальним залом. Переважно танцювальні конкурси та змагання проводяться зараз на Південному ринку, але ми вважаємо, що влада мала б забезпечити для наших діток належні умови», – вважає гендиректор Палацу мистецтв.

Він наголошує, що «музей Шевченка неподалік від музею Франка був би цілком доречним. Зараз музей працює у приміщенні, де розташовані ліфти. Ми плануємо їх відновлювати й рано чи пізно ми до цього дійдемо. Крім того він потребує значно більшого приміщення».

У планах є також використання території парку довкола кінотеатру, де могли б проводитись виставки: «Таким чином ми б нагадали про традицію, коли у Стрийському парку проводилися виставки та приїздив імператор. Зруйнований нині виставковий павільйон, Підкову, ми не відновимо, звичайно, але планували би провести на цій території східноєвропейську виставку. Це не лише б нагадало про традиції, але і привернуло б увагу до кінотеатру «Львів», зробило б його впізнаванішим».

Кінотеатр останнім часом не функціонує

Тут було би доречно нагадати про те, якими були плани з ревіталізації кінотеатру два роки тому. Саме тоді мала б вирішитися його доля. У 2016 році відбулося кілька етапів громадських слухань. Наприкінці лютого 2016 року ЛОДА оголосила конкурс проектів на найкращу концепцію по функціонуванню кінотеатрів.

24 травня 2016 року у Львівській обласній раді відбулось третє громадське слухання, за результатами яких комісія з питань культури облради підтримала проект, представлений спільно кількома громадськими організаціями. Під час перших громадських слухань відбулась презентація п’яти різних проектів від різних представників кіноспільноти та громадських активістів.

Згодом три ініціативні групи об'єднали свої зусилля та представили проект перетворення кінотеатру «Львів» на новий культурний простір. За оновленим проектом кінотеатр «Львів» мав би стати не лише місцем для показу фільмів. Планувалось, що він працюватиме також як концертний майданчик, кіношкола, простір для проведення подій. Творцями нового проекту стали команда кінофестивалю WIZ-ART, продакшн-студія «OFF Laboratory», ініціатива «Поверніть нам кінотеатр «Львів», концертна агенція «Sviat promo» та Начальниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова.

Профільна депутатська комісія облради з питань культури підтримала спільну ініціативу активістів. Комісія мала розглянути вже готовий проект та винести це питання на сесію. Тоді кінотеатр мали би передати в довготривалу оренду команді, яка буде створювати на його базі новий культурний центр. Проте на тому справа зупинилась.

«Цей проект так і не був затверджений. Його лише обговорювали. Тепер є рішення обласної ради й ми будемо його виконувати. Будівля в дуже поганому стані, її треба зберегти для потреб міста та області», – прокоментувала ZAXID.NET ситуацію директорка департаменту ЛОДА з питань культури, національностей та релігій Мирослава Туркало.

Ще у березні 2016 року директор кінотеатру Мирослав Аренович озвучував необхідну для реконструкції суму: 31 млн грн. Такої суми виділити з бюджету ЛОДА не мала змоги. Водночас, за попередніми підрахунками, які робило управління культури ЛОДА, ця сума була втричі меншою – 10-13 млн грн.

«Львів» відкрили у 1960 році (фото Центру міської історії)

Як повідомила ZAXID.NET представниця ініціативної групи «Поверніть нам Львів» Олександра Ковальчук, активісти нічого не знали про передачу кінотеатру Палацу мистецтв.

За словами Юрія Візняка ініціатором такої передачі був саме Мирослав Аренович. «Він, мабуть, керувався тим, що Палац мистецтв має певну базу. Ми маємо і прес-службу, і комерційний відділ, який непогано справляється. Я вважаю, що у Палаці мистецтв має бути створений кіновідділ. Я б хотів, щоб його очолив саме Аренович, який би продовжив ці роботи, які розпочав у кінотеатрі», – розповів він.

Також ЛОР передала на баланс Палацу мистецтв фільмофонди, які залишились після ліквідації у 2016 році комунального підприємства «Львівська обласна контора прокату кінофільмів». Зараз двісті фільмів передані центру Довженка, а ще майже 800 фільмів передають Палацу мистецтв.

«Можливо, ці фонди і якесь обладнання перейде до кінотеатру, і, можливо, буде створений музей кіномистецтва», – говорить Візняк. До слова, у кінотеатрі «Львів» є обладнання, яке дозволяє дивитись фільми з кіноплівки. Сьогодні таке обладнання уже мало де збереглось.

Скільки ж коштуватиме таке оновлення «Львова»?

«Я не хочу і не можу зараз робити повну оцінку. Я спілкуюся з розробниками документації, десь в середньому перша черга, тобто реконструкція першого поверху коштувала би приблизно 14 млн грн. Друга черга складала би десь 10 млн. Але я думаю, що якби ми почали концертну діяльність, то ми могли би вкладати у відновлення другого поверху зароблені кошти», – підраховує Юрій Візняк.

Він вважає, що перші концерти могли б відбутися уже наприкінці наступного року. «Я був присутнім на громадських слуханнях, тож дослухатимусь до тих цікавих ідей, які тоді висловлювались. Наш пріоритет – кінофестивалі, концерти та музей. Але я готовий вислухати думку громадськості. Зокрема і щодо музею Шевченка також. Наразі я висловив своє бачення».

Нагадаємо, кінотеатр «Львів» відкрили у 1960 році. Для цього перебудували один із павільйонів Східних торгів, який був споруджений ще у 1921 році. Це був перший в Україні кінотеатр із обладнанням для демонстрації широкоформатних фільмів зі стереозвуком. У глядацькому залі було 760 місць, а у 1966 році зазначено уже 911. У радянський період це був один із найбільших та найпопулярніших кінотеатрів у місті. Приміщення глядацького залу не опалюється, тож кінотеатр працював лише у теплу пору року. Останнім часом він не функціонував взагалі.