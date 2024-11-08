Асоціація міст України звернулася до Володимира Зеленського з приводу проєкту закону про держбюджет 2025

Сільські, селищні і міські голови звернулись до президента України з проханням зберегти у 2025 році коштів реверсної дотації в бюджетах громад. Від цього залежить захист громадян від стрімкого росту тарифів чи зриву опалювального сезону, блекаутів і відсутності критичного медичного забезпечення, впевнені представники громад.

Звернення спричинене тим, що у проєкті закону про держбюджет на 2025 рік Кабінет міністрів ініціював вилучення з доходів бюджетів громад кошти реверсної дотації, яка в наступному бюджетному році планується в розмірі 12,9 млрд грн у 189 громадах.

«Всі ми підтримали план перемоги України й робимо все для неї. План стійкості потребує сильних громад і збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах – тільки так ми зможемо спільно посилити Україну та забезпечити максимальну єдність всередині держави», – зазначено у зверненні.

Підтримали представників органів місцевого самоврядування і народні депутати України: до віцепремʼєр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби спільно звернулись 68 народних обранців.

«Голови громад просять про збереження коштів реверсу в місцевих бюджетах. І це правильно – працювати разом, посилювати один одного, знаходити спільні рішення. В Києві реверсу немає. Немає і 64% ПДФО в київському бюджеті – тільки 40%. Та я теж приєднуюсь до своїх колег і прошу залишити в доходах громад кошти реверсу, 64% і єдиного податку», – підтримав заяву мерів голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Щоб зберегти кошти реверсу в бюджетах громад місцеві голови пропонують джерело для цього – безпідставно збільшену на наступний рік додаткову (не базову) дотацію.