Ділянка призначена для будівництва житла і паркінгів

Східницька селищна рада продала 0,5 га землі місцевому готельєру Олександру Бєлому. Підприємець запропонував за ділянку 7 млн грн. Ділянка належить до земель громадської забудови та передбачає будівництво паркінгів.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 га в Східниці, яка зараз вільна від забудови та належить до земель житлової і громадської забудови. Її виставили на продаж через онлайн-майданчик Prozorro. Продажі 28 лютого зі стартовою ціною понад 3 млн грн. Аукціон провели 31 березня, участь у торгах взяли четверо учасників.

Переможцем став місцевий підприємець Олександр Бєлий, який запропонував купити ділянку за 7 млн грн. Під час торгів вартість землі в курортному селищі зросла в понад два рази.

Олександр Бєлий зареєстрований як підприємець іще у 2001 році. Йому належить відпочинковий комплекс DiAnna Medical & SPA, що на вул. Бандери, 12. Також на нього зареєстрована низка нерухомості в Східниці, у Дрогобицькому районі, на Вінничині, Дніпропетровщині та Закарпатті. Олександр Бєлий має у власності понад 38 га землі в різних областях, найбільше – у Вінницькій.