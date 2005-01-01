Між Краковом і Києвом відкрили новий авіарейс

Вартість квитка стартує від 4,7 тис. грн

Міжнародний аеропорт Краків-Баліце отримав нове безпосереднє сполучення з українською столицею. Рейс здійснюватиме найбільший український авіаперевізник – Міжнародні авіалінії України, повідомило «Польське радіо».

Як нагадують представники краківського летовища, безпосереднє авіасполучення між Краковом і Києвом повертається після шестирічної перерви.

«Пропозиція нового традиційного авіаперевізника і розширення мережі сполучень на східному напрямку підтверджує економічну і туристичну привабливість Малопольщі», – заявив керівник краківського аеропорту Радослав Влошек.

Керівництво летовища звертає увагу на те, що Краків серед громадян України є другим найбільш знаним польським містом і третім у рейтингу найліпших міст для інвестування і оселення. Торік столицю Малопольщі відвідало 110 тис. українських туристів, що на 158% більше, ніж за рік до цього. У Кракові навчається понад 5 тис. студентів з України, а понад 90% всіх іноземних учнів у цьому місті – українці.

У прес-службі МАУ повідомили, що польоти наразі виконуються шість разів на тиждень на регіональному літаку Embraer 145 з двома класами обслуговування – бізнес та економ. Від 7 січня рейси стануть щоденними. Час в польоті становить 1 год. 45 хв.



Мінімальна ціна авіаквитка Київ-Краків в один бік з урахуванням усіх податків і зборів для класу економ– від 3 тис. грн, бізнес – від 11,5 тис. грн.