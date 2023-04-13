Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує отримати від міжнародних партнерів щонайменше 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги. Про це він заявив після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.

«Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги», – йдеться в його заяві.

За його словами, відновлення України розпочинається вже зараз. Шмигаль уточнив, що у 2023 році на проекти швидкої відбудови потрібно 14 млрд доларів. Вже ведуться перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року.

Нагадаємо, напередодні ввечері Шмигаль повідомив, що Світовий банк надасть Україні 200 млн доларів. Грантові гроші спрямують на відбудову електромереж та систем теплопостачання українських міст.