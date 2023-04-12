Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики. Кошти зокрема підуть на відбудову електромережі та систем теплопостачання українських міст. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде.

«Відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика – один з наших пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», – уточнив Шмигаль.

Також на зустрічі з представникам Світового банку обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (Фінансовий «Рамштайн»).

«Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проект страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни. Вдячні партнерам зі Світового банку за підтримку України та нашої програми відновлення, яка стане найбільшим проектом відбудови в Європі з часів Другої світової війни», – резюмував Шмигаль